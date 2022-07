Filha de Arthur Aguiar rouba a cena em dia no cinema

Filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi, Sophia esbanja fofura ao marcar presença em sessão de cinema na manhã deste sábado

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 12h12

O ator e cantor Arthur Aguiar e a esposa, a coach Maíra Cardi, aproveitaram a manhã deste sábado, 23, para conferir uma sessão de cinema junto com a filha, Sophia, de 3 anos. Os três marcaram presença na pré-estreia da animação Liga dos Super Pets em São Paulo.

Sophia roubou a cena ao posar com os pais na entrada do evento. Inclusive, ela caprichou na simpatia ao posar sozinha para os fotógrafos presentes no evento.

Confira as fotos de Arthur Aguiar e Maíra Cardi com a filha, Sophia:

Arthur Aguiar dá presentão para a babá da filha

Há poucos dias, Arthur Aguiar mostrou que presenteou a babá de sua filha com um carro novo."Eu acredito muito que a gente tá aqui nessa vida pra ser canal de transformação na vida de outras pessoas. Cada dia eu tenho mais certeza disso… Seria muita loucura da minha parte achar que Deus permitiu que eu ganhasse um programa como o BBB só pra que eu ganhasse e ponto. Não faria sentido. Na minha opinião ele permitiu que eu fosse, que eu participasse e que eu ganhasse pra que eu pudesse falar com mais pessoas, que eu atingisse mais pessoas, que eu fosse canal de transformação na vida de mais pessoas. É nisso que eu acredito!", começou escrevendo.

"Eu e a @mairacardi, a gente ama ver as pessoas que estão a nossa volta feliz. Deus tem sido cada vez mais generoso e mais maravilhoso com a gente e eu acredito que o mínimo que podemos fazer é devolver isso para as pessoas de alguma forma… A Preta ela tá com a gente desde que a Sophia tem 3 meses de vida. A maneira que ela cuida da nossa filha quando não estamos com a Sophia é surreal, não existe nada que pague isso. Nós temos muita sorte de termos ela na nossa vida. Somos muito gratos pela vida dela. Eu espero que esse carro novo traga muitas alegrias pra vida dela e que ela desfrute dele da melhor maneira possível. Isso não é nada perto do que ela faz aqui em casa todos os dias com a nossa filha", disse ainda.

"E esse vídeo não é pra mostrar para as pessoas o que nós estamos fazendo. É pra talvez estimular outras pessoas a fazerem o mesmo, a serem canal de transformação na vida de outras pessoas. É mostrar o quanto é importante a gente valorizar as pessoas que estão a nossa volta! E pra fazer com que toda essa surpresa se tornasse possível, eu precisava de dois seres humanos diferenciados, dois amigos, dois irmãos que me ajudaram em todos os detalhes, desde a escolha do carro, até trazer o carro aqui na minha casa", agradeceu Arthur aos amigos que ajudaram com a surpresa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!