Filha de Ana Paula Siebert encanta a web ao surgir com roupa combinando: "Mini cópia"

A pequena Vick explodiu o fofurômetro e deixou os seguidores morrendo de amores ao montar a cavalo junto com a mãe, Ana Paula Siebert

Neste domingo, 12, a filha de Ana Paula Siebert (35) explodiu o fofurômetro ao surgir com roupa de cowboy combinando com a mãe enquanto aproveitava o dia ensolarado na fazenda da família.

Com direito até a um chapeuzinho, a pequena Vicky, de apenas dois aninhos, deixou a web morrendo de amores ao surgir montando a cavalo junto com a mãe.

Na ocasião, mãe e filha surgiram usando looks combinando: camisa social branca, calça jeans com lavagem clara, cinto, chapéu e para arrematar a composição, óculos escuros. Muita fofura, né?!

"Mini Me (a última postagem da sequência, prometo rsrs mas estou apegada! )", escreveu a esposa de Roberto Justus (67) na legenda da publicação compartilhada no Instagram.

Os fãs, claro, babaram pela publicação. "Lindas, parece até fotos de capa de revista", disse uma internauta. "Parece uma boneca", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Gente a foto 1, não dá, sem condições para Vicky".

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA PAULA SIEBERT:

Comemoração de aniversário

Ana Paula Siebert mostrou que celebrou a chegada dos 35 anos em um jantar romântico ao lado marido, o empresário Roberto Justus.

Nos stories de seu Instagram, ela compartilhou alguns registros da noite, em que aparece com um look todo preto, que segundo ela, é a cor favorita do amado, com quem está desde 2015 e tem uma filha, Vicky, de dois anos. "Meu presente", declarou a loira em postagem. Justus também surgiu com look all black.