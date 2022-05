Filha caçula de Thaeme explode o fofurômetro com novo ensaio

Thaeme Mariôto agita as redes sociais ao mostrar foto da filha caçula, Ivy, com look fofíssimo

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 15h49

A cantora Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, deixou os fãs encantados ao mostrar um novo ensaio fotográfico da filha caçula, Ivy. A garotinha de apenas 7 meses de vida surgiu sorridente ao usar um look rosa com babados e laços nas imagens.

Ivy mostrou toda a sua beleza e fofura ao surgir sentada em um sofá em miniatura. “Sem palavras! A legenda é com vocês”, disse a mamãe coruja.

Thaeme também é mãe de Liz e é casada com Fabio Elias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

Thaeme e a decisão de fazer a fertilização in vitro

Nas redes sociais, Thaeme foi questionada sobre a decisão de engravidar por meio da fertilização in vitro para ter sua segunda filha. Ela contou que tomou a decisão após sofrer abortos.

“Perdi dois bebês depois da Liz. Não entendia o que estava acontecendo! As duas perdas foram bem no início! Meu organismo não estava segurando a gestação! Mesmo tomando o clexane! Fiz FIV e descobri uma queda absurda de progesterona no início do processo na gestação da Ivy! O normal é ir subindo com o tempo! Suplementamos e aí consegui segurar dessa vez! O motivo pode ter sido esse das outras duas perdas, mas não dá para ter certeza”, declarou.