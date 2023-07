A fila andou! Simaria engata romance com empresário, mas está receosa

Simaria engata romance com empresário; ele recentemente se envolveu em uma confusão

A cantora Simaria Mendes está no início de um novo relacionamento. Solteira desde o fim de seu casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig, ela está ficando com um novo sortudo que é muito conhecido entre os famosos.

Segundo informações do jornalista Adriel Marques, do 'Em Off', o novo namorado da cantora é o empresário Ailton Maranhão, que é influente no meio sertanejo. Segundo ele, o profissional está atuando diretamente para inclusive ajudá-la a retomar a carreira.

De acordo com pessoas próximas ouvidas pelo colunista, Simaria estaria apaixonada, mas ainda tem medo de "se machucar". O empresário também teria contado para pessoas próximas que sente que ela ainda está um pouco fria - o que é normal após uma separação turbulenta.

Vale lembrar que a sertaneja não foi vista com nenhum outro pretendente desde a separação. Ela sempre afirmou publicamente que não tinha interesse algum em viver um novo amor após o fim de seu casamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ailton G Maranhao (@ailtongmaranhao)

Vai voltar? Simaria Mendes toma decisão sobre a carreira: “Preparando”

No início do mês, Simaria Mendes causou alvoroço em suas redes sociais. Em suma, a morena pegou os fãs de surpresa e deu um spoiler de seu próximo passo profissional em seu perfil oficial no Twitter.

Com a carreira pausada desde o fim da dupla com sua irmã, Simone Mendes, a cantora surpreendeu ao divulgar seu canal solo no Youtube. Ela ainda aproveitou a oportunidade para revelar que está trabalhando em um novo projeto, mas não entregou muitos detalhes sobre a novidade.

"Família, vão se inscrevendo! Tô preparando uns trem pra vocês", Simaria escreveu na publicação ao compartilhar o link de seu canal, que conta com dois vídeos, publicados antes do fim da dupla sertaneja. Os fãs vibraram com a novidade nos comentários: “Esperei tanto por essa notícia, vem muito aí!”, escreveu um seguidor. “Ela está voltando”, disse outro. "Ansiedade tá a mil", comentou uma terceira.