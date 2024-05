A fila andou? Belo é flagrado abraçado com mulher em shopping

Separado de Gracyanne Barbosa, o cantor Belo foi flagrado abraçado com uma mulher em um shopping do Rio nesta quinta-feira, 30

O cantor Belo, que anunciou o fim de seu casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa em abril deste ano após 16 anos de relacionamento, foi flagrado abraçado com uma mulher nesta quinta-feira, 30, no Shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Mas engana-se quem acha que o pagodeiro fez a fila andar após o término de sua relação com a influencer. É que segundo a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a moça é apenas uma amiga do artista, que se chama Andressa. Ela é esposa de um dos homens que aparece no registro feito no shopping e foi madrinha de casamento de Belo.

Mais cedo, Gracyanne surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um registro ao lado de dona Terezinha Vieira, mãe do cantor Belo. Ao postar o clique nos Stories do Instagram, a musa fitness a chamou de "sogrinha", levantando suspeitas de que ela e o pagodeiro reataram o casamento. "Feriado com a sogrinha", escreveu a musa fitness.

Confira:

Belo abraçado com mulher em shopping - Foto: AgNews/Edson Douglas

Belo no shopping com mulher - Foto: AgNews/Edson Douglas

Gracyanne Barbosa publica vídeo sobre Belo e fala de possível reconciliação

A modelo Gracyanne Barbosa, de 40 anos, empolgou seus seguidores ao criar um meme insinuando uma possível reconciliação com o cantor Belo, de 50 anos. A musa fitness publicou um vídeo colaborativo com o humorista Tirullipa no Instagram, acompanhado de uma legenda sugestiva que provocou grande animação entre os fãs.

No vídeo, Gracyanne e Tirullipa aparecem conversando de mãos dadas, com uma legenda que diz: "Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele". A postagem rapidamente encheu-se de comentários dos fãs, que comentaram sobre o possível retorno do casal. Confira!