Festas na Europa e chuva de dinheiro; cinco vezes em que Anitta ostentou com amigos

Anitta (29) tem aproveitado a vida como nunca nos últimos anos. Por exemplo, nesta quinta-feira, 5, a diva pop foi vista curtindo muito em uma festinha com famosos brasileiros direto dos alpes franceses. No entanto, essa não é a primeira vez que a cantora apareceu ostentando seu dinheiro com amigos .

Dona de uma das maiores fortunas entre artistas da América Latina, a poderosa não economiza na hora da diversão e já surgiu em uma série de eventos que deixou os admiradores de boca aberta. Confira cinco momentos que a artista gastou muito :

Fez festa com influenciadores em Aspen

Depois de anos morando nos Estados Unidos, Anitta já tem seus lugares preferidos do País. Um deles é a região de Aspen, onde ela costuma levar muitos amigos e familiares para aproveitar o período de inverno.

No ano passado, a funkeira convidou os influenciadores Gkay (30), Rafa Uccman (29) e Lucas Guedes para dar uma agitada em sua casa. Na época, ela realizou uma festinha nada barata com direito a muito champanhe e homens musculosos dançando sem camisa. Depois de muita bebida, a conta chegou e foram mais de 8 mil reais. "Muito bêbada para fazer conta agora", riu a Girl From Rio.

Curtiu quarentena na Croácia

Quando a pandemia deu uma aliviada, Anitta conseguiu viajar para a Europa, onde passou alguns meses viajando e aproveitando a flexibilização da quarentena por lá. Em meio ao verão europeu, ela curtiu festas, praias e resorts luxuosos ao lado de amigos famosos, como o milionário Gianluca Vacchi (55) e a ex-BBB Ariadna (38).

Anitta na Croácia e tudo pra mim...💖 pic.twitter.com/MCx2trDuC4 — Brunɑ (@brunanitta) August 6, 2020

Jogou dinheiro na balada

Em 2021, a gata deu o que falar ao viralizar um vídeo dela em uma balada dos Estados Unidos. Na ocasião, Anitta estava na companhia do rapper Tyga (33), com quem ela apareceu jogando dinheiro em cima de várias stripers.

Anitta fez clipe em sua casa

Em seu aniversário de 25 anos, Anitta decidiu celebrar a data de uma forma completamente diferente: gravando um clipe em sua casa, no Rio de Janeiro . Na época, a cantora estava trabalhando em sua carreira internacional e passou a produzir várias novidades em outras línguas.

Pouco antes da festa se iniciar, ela chamou um seleto grupo de amigos e fez transmitiu ao vivo a gravação do clipe da música Indecente. Para isso, ela precisou modificar toda a sua casa, transformando-a em um grande estúdio. A direção do videoclipe ficou por Bruno Ilogti, com produção da O2 Filmes.

Viajou no dia de seu aniversário para Tailândia

No ano passado, depois de virar fenômeno internacional com a música Envolver, a artista resolveu comemorar seu aniversário de um jeito que poucas pessoas conseguiriam. Em menos de 24h, a artista resolveu aproveitar do privilégio milionário e decidiu fazer uma viagem surpresa para a Tailândia.

Acompanhada do amigo e maquiador Fellipe Parks, a famosa disse que o destino foi escolhido de maneira espontânea, assim que chegou ao aeroporto. "Onde estou agora já é meu aniversário. Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser espontânea na vida. Você já foi ao aeroporto e decidiu ir ao primeiro lugar que sua sorte lhe disser para ir como nos filmes? Bem, eu acabei de fazer isso e acabei no outro lado do mundo apenas para comemorar meu dia e os momentos incríveis que tenho passado ultimamente", escreveu Anitta.