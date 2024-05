Festa da filha de Virginia, casamento de Angélica e treta com Neymar agitaram semana

Últimos dias foram movimentados para famosos como Virginia, Angélica e Neymar; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo da semana, confira!

A semana foi bastante agitada com acontecimentos marcantes na vida de celebridades como Virginia Fonseca (25), Angélica (50) e Neymar Jr. (32). Pensando nisso, a CARAS Brasil reuniu os principais fatos que agitaram os últimos sete dias dos famosos. Confira a seguir!

Logo no domingo, 26, Angélica se tornou assunto ao falar sobre a possibilidade de viver um relacionamento aberto com o marido, Luciano Huck (52). Ela afirmou que já conversou sobre com o apresentador, mas não pretende se tornar não monogâmica. "Temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos."

Na segunda-feira, 27, os fãs de Virginia foram surpreendidos com um diagnóstico de Maria Alice (3), primogênita da empresária. A pequena pegou uma gripe forte e precisou ter sua festinha de aniversário na creche cancelada, após ordens médicas. Fruto do casamento com Zé Felipe (26), a bebê completou três anos nesta quinta-feira, 30, com direito a uma grande festa.

A manhã da terça-feira, 28, começou com o sentimento de luto em todo o Brasil. A empresária Djidja Cardoso, conhecida por ter sido sinhazinha do Boi Garantido entre os anos de 2016 e 2020 no Festival Folclórico de Parintins, morreu aos 32 anos. De acordo com o G1, a causa da morte ainda não foi revelada pela família.

Já a quarta-feira, 29, trouxe agitação na vida de Lucas Henrique (29), mais conhecido como Buda. Tudo começou quando a prima de MC Binn (30), a cantora Nina Capelly (28), afirmou que descobriu uma gravidez após o affair com o ex-BBB, e contou, em entrevista à Quem, que o filho poderia ser dele.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Buda afirmou que o capoeirista estava chateado com a notícia e assegurou que ele está disposto a realizar um teste de DNA, apesar de saber que o filho não é seu. Após o affair com o ex-BBB, Capelly assumiu o namoro com sua empresária, Ketlin Hernandes.

Na quinta-feira, 30, dia em que foi comemorado o feriado de Corpus Christi, os ânimos ficaram exaltados entre Neymar e Luana Piovani (47). A atriz compartilhou uma notícia relacionando o atleta à PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da Privatização das Praias e detonou o craque, criticando sua postura como pai e também as traições à Bruna Biancardi (30).

Após a sequência de Stories com ataques ao atleta, Neymar usou suas redes sociais para rebater a atriz e também atacá-la. Ele desmentiu as críticas de Piovani e chegou a chamá-la de louca. "Acho que abriram a porta do hospício, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado", disse.

Nesta sexta, 31, a artista voltou a rebater o atleta. "Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Então, vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!)."

