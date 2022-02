Ferrugem troca declarações de amor com a esposa, Thaís Vasconcellos: ''Minha metade!''

Ferrugem e sua amada, Thaís Vasconcellos, usaram suas redes sociais para fazer belas declarações de amor um para o outro

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 15h30

Nesta quarta-feira, 9, Ferrugem (33) e sua esposa, Thaís Vasconcellos (27) decidiram usas as redes sociais para trocar declarações de amor.

Tudo começou quando Thaís publicou uma série de cliques românticos que eles fizeram juntos, em diferentes momentos como bastidores de shows, viagens, passeios e até cenas mais intimistas.

Na legenda, a influenciadora escreveu: "Encontro de almas!" e sem perder tempo, o pagodeiro respondeu a amada dizendo: "Minha metade, graças à Deus a gente se encontrou!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Um amor tão puro!", disse um. "Casal lindo!", falou outro. "Seus maravilhosos!", escreveu um terceiro.

Encontro de Gigantes!

Recentemente, Thiaguinho (38) usou suas redes sociais para exibir os bastidores do TVZ Verão, no qual contou com a participação de Ferrugem e Belo (47).

"Estão prontos pra esse encontro? Belo & Ferrugem... AMO VOCÊS!", escreveu ele na ocasião.

Confira as declarações que Ferrugem e Thaís Vaconcellos trocaram nas redes sociais: