Fernando Sampaio celebra nova fase profissional após sua casa pegar fogo

Fernando Sampaio anuncia novos projetos após susto com incêndio em sua casa: 'Minha retomada aos trabalhos depois de tudo que aconteceu'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 15h22

O ator Fernando Sampaio está feliz com a nova fase de sua vida após viver um grande susto. Em junho de 2021, ele viu a sua casa pegar fogo e ele precisou reconstruir tudo. Agora, o rapaz celebra a nova fase profissional.

O artista está no elenco do filme A Entrega, de Fábio Faria, e também na série Encantados, da Globo, que estreará ainda neste ano.

“Minha retomada aos trabalhos depois de tudo que aconteceu na minha vida se dá por um caminho de fé. Deus cuida de tudo e com riqueza de detalhes. Estou fazendo uma participação na série 'Encantados', da Globo, na qual faço um padre. Depois, estou no longa 'A Entrega', que me traz um personagem riquíssimo e profundo”, disse ele.

E ainda deu mais detalhes sobre seu novo personagem. “O Fernando é um homem cheio de fé e apaixonado por sua família. Ele luta pelo seu casamento e crê que a cura do filho se dará por uma intervenção divina”, afirmou. Por fim, o ator contou sobre o aprendizado que teve na vida após ver o fogo atingir sua casa. “O fogo me fez ler os sinais com mais clareza e os recebo com gratidão, só me entregou e sou feliz por ver Deus em tudo”, contou.

Fernando Sampaio mostra fotos nos bastidores dos novos projetos: