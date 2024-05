Fernando Oliveira revoluciona responsabilidade social no RJ com projetos socioculturais e ambientais

Grandes Navegações

O livro-jogo Grandes Navegações começou a ser entregue gratuitamente para crianças e adolescentes de escolas da rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro, nas escolas municipais Abelardo Barbosa, Luis Paulo Horta, Francisco de Paula Brito, Rinaldo Delamare, no CIEP Dr. Bento Rubião, entre outras. Quem tiver interesse em conhecer, pode se dirigir à Biblioteca Parque da Rocinha C4. Há jogos disponíveis para o público no local, com cerca de mil jogos a serem distribuídos.