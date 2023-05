Fernando Moraes recebe título de Doutor Honoris Causa em Educação

Ele foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa em Educação, o título mais importante concedido por uma universidade à personalidade cuja obra tenha se destacado pela contribuição à cultura, educação ou humanidade.

O educador já realizou mais de 500 palestras no Brasil e no exterior e é autor de oito livros. O mais recente é a Sociedade do Vazio e o Poder Transformador dos Bons Afetos, lançado pela editora Ubook em novembro de 2022. Além disso, é reconhecido pelos projetos humanitários realizados nas missões da ONU no continente africano e Timor Leste.