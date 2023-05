Fernando Moraes ganha homenagem por seus feitos e obras

Moraes já ocupou diversos cargos na administração pública, tais como Secretário Municipal de Educação, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Executivo de Órgão de Estado, além de participar na elaboração de projetos e programas de desenvolvimento comunitário para o Timor Leste, Paraguai, Venezuela e comunidades sertanejas do nordeste brasileiro. Também foi Consultor Educacional da OIKOS Portugal – Cooperação e Desenvolvimento em Angola (Luanda e Lubango) no Projeto Jango, nos anos de 2007 e 2008.

Ao seu currículo, também se somam os feitos como consultor em organizações humanitárias no Brasil e no exterior; membro e conferencista da Comissão para o Desenvolvimento dos Países da África Austral do Parlamento Europeu – Bruxelas/Bélgica; diretor executivo da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP, fundação pública vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária; fortalecer o maior programa de educação e trabalho executado para pessoas em privação de liberdade como política pública de Estado no sistema prisional paulista; secretário adjunto de Educação da cidade de Guarulhos e, atualmente, é Secretário de Educação de Hortolândia, interior do estado de São Paulo.