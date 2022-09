Fernando Moraes é novo apresentador do HumanIDEIA, da CBN Campinas

Filósofo recebe celebridades e visa potencializar a singularidade de cada um

Redação Publicado em 07/09/2022, às 09h00

O filósofo, palestrante e escritor Fernando Moraes assume o protagonismo como apresentador do programa HumanIDEIA, na rádio CBN Campinas, sempre contando com convidados especiais. A atração traz, em sua essência, o ser humano fazendo a diferença em todas as áreas da sociedade civil.

Ele recebe personalidades de diversos segmentos, tais como o ator Luciano Szafir e a atriz Carla Fioroni, o escritor Gabriel Chalita e o empresário, proprietário e fundador da rede de restaurantes Paris 6, Isaac Azar.

Moraes, com leveza e bom humor, busca potencializar a singularidade de cada um, nos fazendo enxergar quanta dignidade há em nossas diferenças.

O HumanIDEIA vai ao ar todos os sábados, às 10h30, na rádio CBN Campinas.