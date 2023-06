Fernando Moraes apresenta programa na BAND

Filósofo e escritor será apresentador do programa HumanIDEIA na BAND Mais TV

A atração tem como proposta a valorização do humano como protagonista da vida, do tempo e das coisas, fazendo a diferença e impactando o seu meio social através das artes, da cultura, da literatura, no mundo corporativo e em todas às áreas da sociedade com convidados especiais e destaques em suas atuações profissionais.