Fernando Mocó toma atitude em meio a rumores de término com Maraisa

Maraisa e Fernando Mocó podem estar enfrentando uma crise no relacionamento. E ele surpreendeu ao tomar uma atitude em sua rede social

A cantora Maraisa e o empresário Fernando Mocó podem estar enfrentando uma crise no relacionamento. Nesta quinta-feira, 11, ele surpreendeu ao tomar uma atitude em sua rede social e também apagou todos os registros com a companheira. Mais cedo, no mesmo dia, a sertaneja deixou de seguir o noivo e arquivou todas as fotos com o parceiro.

Ele, no entanto, ainda aparece no perfil dela como seguidor. Os dois planejavam oficializar a união no dia 3 de outubro de 2024. Mas, de acordo com o colunista Leo Dias, os pombinhos optaram por suspender a data marcada para o casamento.

"Casamento oficialmente adiado, suspenso. Não foi cancelado. Eles não deram um motivo. Eles não querem falar agora. Não vai mais acontecer o casamento no dia 3 de outubro em Goiânia, este casamento está suspenso”, contou ele no programa Fofocalizando, do SBT.

Maraisa surge sem o anel de noivado

A cantora apareceu sem aliança durante uma live no Instagram na noite desta quarta-feira, 10. Na transmissão, realizada de forma descontraída em sua casa, é possível notar a ausência do anel que ocupava seu dedo no show do dia anterior, em Santa Isabel, no interior de São Paulo.

Em outro momento, a famosa, que viajou até Minas Gerais para um show da dupla, gravou um registro exibindo o quarto onde ficaria hospedada. Sem se aprofundar muito no assunto, Maraisa fez questão de mostrar que estava sozinha no local.

"Eu moraria fácil dentro desse quarto. Um prato, ou seja [risos]… solteira. E olha, um recado ", declarou a irmã gêmea de Maiara, filmando a mensagem carinhosa de boas-vindas deixada pelo hotel onde foi recebida.

Apesar dos rumores, o fim do noivado não foi confirmado oficialmente. Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho de 2023. Poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento.