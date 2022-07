Fernanda Vasconcellos flagra Cássio Reis tomando banho com o filho recém-nascido

Fernanda Vasconcellos encanta ao mostrar momento intimista do marido, Cássio Reis, com o filho recém-nascido e declara o seu amor

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 10h22

A atriz Fernanda Vasconcellos (37) encantou ao fazer uma homenagem para o marido, o apresentador e ator Cássio Reis (45), nesta quarta-feira, 27. Ele completou mais um ano de vida e ganhou um post especial no perfil da esposa no Instagram. No post, a artista exibiu uma foto da rotina da família após a chegada do filho recém-nascido, Romeo.

Na imagem, Cássio apareceu com o bebê no colo durante o banho de chuveiro. Além disso, ela mostrou uma foto com o amado em um parque e outra imagem do amado com o bebê no colo.

Na legenda, Fernanda falou sobre o aniversário do marido. “Te desejo o maior amor do mundo e muita saúde. Que nunca te falte bons amigos para dar risada, que a família esteja sempre perto e projetos legais para você se divertir. Parabéns meu grande amor, você merece o mundo. A gente te ama”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)

Cássio Reis mostra foto com os dois filhos

Em seu aniversário, Cássio Reis também fez um post especial no Instagram. Ele compartilhou uma nova foto com os dois filhos, Noah e Romeo, na casa da família.

“O dom da vida numa foto! Meus melhores presentes e a maior prova da existência de Deus. Só posso agradecer a saúde e o amor que me fazem seguir nessa viagem que é viver”, disse ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cássio Reis (@cassioreis)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!