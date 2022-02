Fernanda Souza se manifesta após Thiaguinho assumir namoro com Carol Peixinho

Atriz Fernanda Souza se manifesta nas redes sociais após o ex-marido, o cantor Thiaguinho, assumir namoro com Carol Peixinho

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 19h35

Amigos! Assim que o cantor Thiaguinho (38) assumiu o namoro dele com a ex-BBB Carol Peixinho (36), muitos fãs começaram a especular sobre a ex do pagodeiro, a atriz Fernanda Souza (37).

Pois bem! Na postagem em que o músico comentou pela primeira vez sobre o romance com a beldade, Fê Souza fez questão de se manifestar e reagir na publicação, provando que os dois mantém mesmo uma sincera amizade.

"Aê! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz para vocês! E semana que vem é nós no churras!", escreveu a ex-Chiquitita no perfil de Thiaguinho na rede social.

Mais tarde, Thiaguinho respondeu o recado da antiga companheira e a elogiou publicamente. "E você, como sempre, especial e presente na minha vida! Em tudo... Obrigado pelos conselhos, pelo apoio, por tudo... Minha melhor amiga forever! E te aguardamos semana que vem!", escreveu o artista.

Veja a postagem de Thiaguinho com Carol Peixinho!