Fernanda Paes Leme resgata clique com Thais Fersoza e brinca: ''Looks duvidosos''

Em clima de TBT, a atriz Fernanda Paes Leme postou uma clique antigo com Thais Fersoza e brincou sobre os looks deles

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 18h26

Fernanda Paes Leme (38) aproveitou o dia de #tbt para resgatar um clique especial.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado de Thais Fersoza (37) e brincou sobre o look que elas estavam usando na ocasião.

"#Tbt dos looks duvidosos, mas que foram febre nos anos 2000. Adoro tudo nessa foto, e você Tata?", escreveu Fernanda, questionando a amiga.

Thais logo comentou a publicação. "Ah gente!! Tinha que ser posto compartilhado essa pérola... Kkkk e o enchimento no sutiã? Hahahahahahaha cintura baixa deformando nossos corpinhos jovens... Kkkkk amo absolutamente tudo nessa foto! Saudade de tu, viu?", disse a esposa de Michel Teló (41).

Mais cedo, Fersoza também usou o #tbt para relembrar um visual antigo. A apresentadora dos bastidores do The Voice+ mostrou como ficou seu cabelo após ter pintado ele de laranja para uma novela. "De quando tirei o laranja de “Estrela Guia” pra voltar pro meu tom natural pra fazer a Telminha de “O Clone”, depois quase 1 ano tonalizando de laranja… foi tenso! Mas foi incrível e deu certo!", revelou.

Confira o tbt de Fernanda e Thais: