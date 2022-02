Fernanda Paes Leme mostra 'antes e depois' com Marcos Mion: ''Algumas décadas depois''

A atriz mostrou uma foto da época do seriado 'Sandy e Junior' e uma que tirou durante a gravação do 'Caldeirão'

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 20h45

Fernanda Paes Leme(38) surpreendeu os seguidores ao compartilhar um 'antes e depois' ao lado de Marcos Mion(42).

A atriz gravou o programa Caldeirão, da TV Globo, e decidiu refazer uma foto que tirou com o apresentador na época em que eles atuavam juntos no seriado Sandy e Junior, exibido entre 1999 e 2022.

Ao publicar o antes e depois em seu perfil oficial no Instagram, Fernanda brincou: "Algumas décadas e cabelos brancos depois...", escreveu ela, que interpretava a patricinha Patty, já Mion era o nerd Max.

Os fãs elogiaram a publicação e afirmaram que os dois estão mais bonitos. "Vocês estão mais lindos agora", disse uma seguidora. "Meu Deus, que nostalgia. Eu amava Sandy e Junior", comentou outra. "Que demais. Eu amei", afirmou uma terceira.

Essa não é a primeira vez que Fernanda relembra um clique antigo ao lado de Marcos Mion. No final de janeiro a atriz usou o #tbt para resgatar um registro dos bastidores do seriado. Na imagem, ela aparece segurando uma guitarra de um jeito super desengonçado e o apresentador está atrás dela com uma cara tímida.

Confira o antes de depois de Fernanda e Mion: