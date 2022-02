Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues encontram Zeca Pagodinho no shopping: ''Do nada...''

Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues tiveram um encontro inusitado com Zeca Pagodinho no shopping

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 16h56

Nesta quarta-feira, 23, Fernanda Paes Leme (36) e Fernanda Rodrigues(42) foram fazer um passeio no shopping juntas e tiveram um encontro inusitado e super especial com Zeca Pagodinho(63).

Paes Leme não perdeu tempo, registrou o momento e publicou em suas redes sociais uma série de cliques onde ela e sua amiga aparecem coladinha com o sambista, dando beijinhos nele e muito amor pra ele.

Na legenda, ela falou com carinho do encontro: "Do nada encontramos tio Zeca no shopping".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que sonho!", disse um. "Três amores!", falou outro. "Vocês são privilegiadas em ser amigas desse casa sensacional!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues com Zeca Pagodinho: