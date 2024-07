Fernanda Paes Leme desabafa sobre libido após virar mãe: "Em hibernação"

Fernanda Paes Leme é frequentemente questionada sobre como sua libido tem funcionado após o parto. Por isso, decidiu falar sobre o assunto

A apresentadora Fernanda Paes Leme é mãe de Pilar, de apenas três meses, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio, e é frequentemente questionada sobre como sua libido tem funcionado após o parto. Por isso, decidiu falar sobre como tem sido essa questão no puerpério.

"O desejo, a libido, vem de um lugar de equilíbrio entre corpo, mente e ambiente. A chegada de um bebê, no meu caso, me deixou naturalmente com a libido em hibernação. Isso não quer dizer que a gente se ame menos, que ame menos o companheiro... Mas que de alguma forma, o corpo está se realinhando, a mente focada em tantas outras coisas que viram prioridade, que não abrimos espaço pra esse prazer. E se isso se tornar realmente um problema pra você, pode procurar auxilio psicológico e clínico. Eu estou indo no meu tempo e vontade", iniciou.

Ela também ressaltou que o desejo sexual é uma conquista feminina. "Sim, conquista, até um tempo atrás as mulheres que usavam o sexo pra ter prazer, eram julgadas (Muito mais do que são hoje. Proibidas até). A falta de libido também é uma conquista. A mulher em puerpério que ainda não sente motivação sexual e se permite esperar também é algo recente", refletiu.

A apresentadora disse ainda que as mulheres não precisam se sentir culpadas por não sentirem desejo sexual nessa fase da vida e que é preciso conversar com o parceiro. "Importante estar alinhadas com seus parceiros e eles entenderem seu momento. Não tá fácil pra eles, mas claramente também não está pra você. Devemos nos libertar da culpa, do medo, da cobrança. Nos cuidar, cuidar do nosso corpo para que quando rolar, seja gostoso para os dois e seja especial. Pra quando a libido voltar a dar ‘oi’, você respirar com alívio e convidar pra entrar...", disse.