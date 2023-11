Fernanda Motta surge em cliques raros ao lado da filha: "Minha melhor parte"

A modelo Fernanda Motta encantou os seguidores das redes sociais ao postar cliques inéditos com a filha, Chloe

Fernanda Motta encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado da filha, Chloe, de 9 anos. Ao dividir as fotos em que aparece sorridente ao lado da menina, a modelo se declarou para a herdeira.

"Nem no melhor dos meus sonhos eu imaginei ter uma filha tão incrível como você… eu te olho e meu coração se enche de amor, fica quente, eu tenho vontade de te apertar, de te dizer eu te amo mil vezes… Com você nada é chato, você me ensina, você é a minha melhor parte, de longe...", confessou a famosa no começo do texto.

Mesmo não sendo aniversário de Chloe, Fernanda contou que queria demonstrar seu amor pela filha. "Hoje não é uma data especial, não é seu aniversário nem nada, eu só estou escrevendo aqui porque eu sou grata de estar ao seu lado todos os dias e você me faz seguir sempre! Te amo! É por você que eu sigo em frente…", completou a top model.

As fotos chamaram a atenção dos internautas, que elogiaram mãe e filha. "Lindas demais", disse uma seguidora. "Suas lindas. É o amor mais puro e lindo desse mundo!", escreveu outra. "Duas bonecas", falou uma fã.

Confira as fotos:

