Fernanda Montenegro revela que quebrou três costelas

Fernanda Montenegro conta que sofreu acidente doméstico e quebrou três costelas

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 16h22

A atriz Fernanda Montenegro (92) surpreendeu ao contar que está com três costelas fraturadas desde que sofreu um acidente doméstico. Segundo o site do Jornal Folha de S. Paulo, ela revelou que está mais reclusa em casa desde meados de maio, que foi quando escorregou em casa e se machuou.

“Quebrei três costelas neste tombo terrível”, disse ela, e completou: “Está doendo muito, quando eu respiro os ossos não ficam quietos”.

Agora, Fernanda contou que está usando um dispositivo no pulso, tipo um relógio, para fazer chamadas de emergência caso aconteça algo em casa. “Se eu apertar, toca direto no meu médico. É para alguma emergência”, disse ela.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em A Dona do Pedaço, de 2019. Durante a pandemia, ela atuou com a filha, Fernanda Torres, no episódio Gilda e Lúcia da série Amor e Sorte, da Globo.