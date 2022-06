Fernanda Lima surge fazendo exame de mamografia e alerta: ''Se cuidem, mulheres!''

Apresentadora Fernanda Lima compartilha vídeo em que aparece fazendo exame de mamografia e fala sobre a importância do exame anual

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 12h42

A apresentadora Fernanda Lima (44) sempre compartilha conteúdos importantes relacionados ao universo feminino.

Nesta sexta-feira, 10, a artista compartilhou um vídeo em que surgiu fazendo exame de mamografia. Nas imagens, a loira apareceu realizando o procedimento com ajuda de profissional, usando um avental e tendo os seios 'amassados' pelo aparelho.

A esposa de Rodrigo Hilbert (42) ressaltou a importância de estar com os exames em dia para prevenção de doenças e afirmou que 'tomou jeito' e agora realiza os procedimentos anualmente.

"Mamografia. Não, não é agradável ver seu peito amassado igual um pastel de feira numa máquina, sendo manipulado pra cá e pra lá. Mas calma: as profissionais envolvidas normalmente são delicadas, responsáveis e sensíveis, como só as profissionais de saúde sabem ser", começou escrevendo.

"Já falou com sua ginecologista sobre seu check up anual? Eu agora tomei jeito e uma vez por ano faço o meu, afinal se algo errado estiver acontecendo com meu corpo, prefiro saber logo. Se cuidem mulheres!

Instagram não precisa ser só glamour", disse ainda Fernanda na publicação.

"Você sempre maravilhosa", elogiou Pabllo Vittar nos comentários."

Fernanda Lima curte jantar romântico com o marido

Na última quarta-feira, 09, Fernanda Lima curtiu o frio de São Paulo na companhia do maridão, Rodrigo Hilbert, com quem tem três filhos! A artista postou clique de um jantar romântico com o amado na web. "Paulistando e acabando o dia como eu gosto: comendo e com ele", disse ela.

