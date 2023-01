Fernanda Lima surge em momento romântico ao lado de Rodrigo Hilbert: "Sol e beijinhos"

Nas redes sociais, Fernanda Lima compartilhou alguns registros românticos com o marido e encantou os seguidores

Fernanda Lima(45) usou as redes sociais neste domingo, 29, para mostrar aos seguidores como estava aproveitando o seu dia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques ao lado do marido, Rodrigo Hilbert(42), em que os dois aparecem trocando carinho enquanto tomando sol ao ar livre, e deixou um recado.

"Bom domingo de sol e beijinhos! (se você tá sem os beijinhos aproveite o sol e se tá sem sol e beijinhos um bom livrinho, ou uma música alta pra dançar na sala)!", escreveu a loira na legenda da publicação.

As fotos do casal encantou os seguidores, que encheram a publicação de elogios. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "Casal lindo de milhões", falou outra. "Perfeitos demais", comentou uma fã. "Super fã desse casal maravilhoso", escreveu mais uma.

Confira as fotos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

Fotos com a filha caçula

Recentemente, Fernanda Lima explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique inédito ao lado da filha caçula, Maria Manoela (3). Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz e apresentadora surgiu fazendo pose ao lado da herdeira, fruto de seu relacionamento com Rodrigo Hilbert, e recebeu diversos elogios dos seguidores.

