Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se divertem ao simular velhice: "Meu véio"

Com ajuda de filtros, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert simulam sua velhice e se divertem com o resultado; confira o vídeo!

O casal de apresentadores Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima se divertiram muito ao brincarem juntos em suas redes sociais. Nesta terça-feira, 5, os dois publicaram um vídeo onde eles simularam a sua velhice. Com a ajuda de um filtro, eles puderam ver como estarão daqui a uns anos.

No registro, os comandantes do programa Bem Juntinhos, do GNT, apareceram com os rostos lado a lado, onde eles se divertiram com o resultado. "Amor, daqui uns dias a gente vai estar tomando café nessa mesa assim", disse Fernanda aos risos. "Você tá linda. E eu? Vou dar uma pedaladinha, tá?", disparou seu marido.

Em seguida, ela apontou para as bolsas abaixo dos olhos de Rodrigo. "Sabe o que é isso embaixo do teu olho? É mancha de sol", disse a apresentadora, que recebeu um olhar chateado do amado. "Eu não vou ser muito feio. Sou meio maracujá, mas...", brincou ele de volta. "Tá gatinho, só que tá bem manchado", disse ela.

Rodrigo ainda criticou o resultado do filtro e comparou os dois. "Só que tu tá com 60 [anos], eu tô com 80", disse ele. Na legenda da publicação, Fernanda ainda explicou a brincadeira aos seus seguidores. "Filtro invertido: eu e meu véio daqui uns 25, 30 anos… É bom porque a gente começa a se acostumar com a ideia do passar do tempo".

Nos comentários, seus seguidores se surpreenderam com o registro. "PERFEITOS", escreveu a modelo Bárbara Evans."Que susto! Pensei que ele tinha envelhecido…mas tu tá novinha! O filtro ficou só nele!", disse um fã. "Vão ficar lindos juntos sempre", elogiou outro.

Confira a publicação:

Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert roubam a cena em foto da família

No início de novembro, a apresentadora Fernanda Limaagitou as redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário de sua filha caçula, Maria Manoela. No primeiro registro ela apareceu rodeada pelos três filhos - os gêmeos João e Francisco, de 14 anos, e Manoela - e o marido, Rodrigo Hilbert.

Os herdeiros do casal famoso mostraram o quanto já cresceram e que estão cada dia mais parecidos com os pais. Na legenda, a estrela falou sobre a celebração do aniversário da filha. "Minha filha completou 4 anos e parece que o mundo girou mais rápido desde então… Foi o nascimento dela, logo veio a Covid, que logo levou meu pai… Mudanças internas, geográficas e profissionais… Meus meninos virando homens, crise climática se agravando, guerras e mais guerras… Restou o amor, esse que se multiplica, transborda, acolhe, acalenta e acalma. Sem ele, nem sei…", disse ela.

E completou: "A festinha dela foi simples, bem simples. Ela pediu amigos, brigadeiros e unicórnios. Aliás, de onde saíram os unicórnios que viraram essa febre mundial? Onde vivem? O que comem? Quem virá depois deles? À minha flor, todo o amor e obrigada por me fazer sorrir, esperançar e amar ainda mais. Obrigada meu amor, Rodrigo Hilbert,por ser um pai tão profundo".