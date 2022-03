Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert protagonizam cena romântica durante gravações

O casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert colecionou elogios ao posarem para um clique romântico

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 12h21

Fernanda Lima (44) e Rodrigo Hilbert (41) esbanjam toda a sua beleza e conexão durante um flagra.

Durante as gravações do programa Bem Juntinhos, o casal foi clicado durante um momento romântico e o clique foi tão fofo que eles resolveram dividir nas redes sociais.

Na imagem, a apresentadora aparece 'apertando' as bochechas do marido, que por sua vez faz um biquinho.

"Seguimos aqui no amor e na labuta fazendo o melhor Bem Juntinhos pra vcs", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da família não pouparam elogios. "Vcs são incríveis!!", "Que lindos, esta muito bom os dois juntos no mesmo projeto", "Que casal mais perfeito", dispararam.

A nova temporada do programa Bem Juntinhos vai ao ar no dia 13 de abril no canal GNT.

CONFIRA O CLIQUE DE FERNANDA LIMA E RODRIGO HILBERT

