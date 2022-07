Fernanda Lima é clicada na praia pelo marido, Rodrigo Hilbert, e declara: ''Meu melhor fotógrafo''

A apresentadora Fernanda Lima compartilha fotos feitas pelo marido, Rodrigo Hilbert, em momento de intimidade do casal em praia

Publicado em 13/07/2022

A apresentadora Fernanda Lima (44) usou suas redes sociais para fazer uma declaração para o maridão, Rodrigo Hilbert (42)!

Nesta quarta-feira, 13, a também atriz publicou uma série de fotos feitas pelo amado, com quem tem três filhos, os gêmeos, João e Francisco (13), e a caçula, Maria Manoela (2). Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, ela surgiu em momentos relax, em que aparece meditando e deitada na areia da praia. Em uma das fotos, a loira posou coladinha com Hilbert.

"Meu melhor fotógrafo", se derreteu pelo marido na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não deixaram de destacar mais uma habilidade de Hilbert, que é conhecido por ter mil e uma funções, e elogiaram o casalzão: "O cara ainda é fotógrafo, é sério isso?", "Seu melhor tudo né", "Casal lindo", "Lindo o amor de vocês", "Melhor casal".

Na segunda-feira, 11, ela divertiu a web ao postar um vídeo em que aparece imitando um caranguejo.

Vale ressaltar que Fernanda e Rodrigo estão juntos desde 2001. Em 2008, nasceram os gêmeos, e em 2019, chegou a filha mais nova do casal. Os dois apresentam o programa Bem Juntinhos, do GNT, juntos.

Rodrigo Hilbert relembre gravidez de Fernanda Lima

Rodrigo Hilbert aproveitou o TBT para recordar um momento especial com a esposa, Fernanda Lima! O artista postou registros antigos de Fernanda grávida dos gêmeos, João e Francisco, e da caçula, Maria Manoela. "Grávidos. É #tbt, tá? Kkk", brincou ele.

Confira os registros de Fernanda Lima ao lado de Rodrigo Hilbert:

