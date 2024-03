Fernanda Lima comove ao mostrar imagens da mãe no hospital antes da morte

A mãe da apresentadora Fernanda Lima faleceu há poucos dias e ela fez uma homenagem comovente ao relembrar imagens da mãe no hospital

A apresentadora Fernanda Lima emocionou seus seguidores ao prestar uma nova homenagem para sua mãe, Maria Tereza Pereira. Ela faleceu aos 80 anos de idade após descobrir um câncer no pâncreas. Agora, neste sábado, 16, a artista relembrou os momentos com a mãe no hospital durante o tratamento contra a doença.

No Instagram, Fernanda mostrou um vídeo com momentos que elas viveram dentro do hospital e falou sobre a importância de ter a mãe em sua vida. "Sábado 9/3/24, 12:50. Parece que foi ontem, parece que faz uma eternidade, parece mentira. Me pego te mandando as fotos da Maria e caio na real. Vejo teus vídeos. São tantos… Em todos alegre, impressionante! Que gana de viver! Que generosa! Engraçado que com a tua partida fichas caem sem parar. Lembro de situações, embates, momentos felizes e tristes e como tu tinha jogo de cintura pra tudo. Teu jeito de lidar, de apaziguar e também de sofrer calada, sem deixar respingar nada em ninguém. Tão bonito. Tão suave", disse ela.

E completou: "Foi revelador te cuidar nesses dias que ficamos coladas. Segurar tua mão a cada desconforto me remeteu ao hospital público de Porto Alegre quando tu me levou para dar pontos na testa aos 7 anos. A maca gelava meu corpinho franzino contrastada pelo calor da tua mão na minha. Sem soltar nem um segundo. Assim como segurei a tua mão frágil enquanto as enfermeiras procuravam uma veia teimosa para furar no teu pulso. Te dar banho, te secar, escovar teus dentes, me lembrou as manhãs gaúchas de inverno molhado em Porto Alegre quando tu me acordava para catequese. Eu não conseguia fazer nada de tanto sono e tu me vestia e segurava minha mão fazendo os movimentos da escova de dentes cantando baixinho, engraçada, paciente e lúdica como sempre".

Por fim, Lima escreveu: "Uma das lembranças mais bonitas que tenho é de te ver pelos corredores dos hospitais e dos sanatórios em Porto Alegre cantando praqueles que precisavam de um pouco de amor e atenção. E de repente estávamos nós duas na porta do quarto do hospital ouvindo um lindo coral caminhando e cantando pelos corredores. Eu sabia que tua vontade era sair atrás delas cantando junto pra levar alegria aos pacientes do hospital. Eu escreveria tantas coisas. As palavras pulam por cima umas das outras querendo contar tua vida. Acho que saíria um livro de dentro de mim de tantas memórias, associações e gratidão do teu meternar doce e dedicado. Te honro, mãe!".

View this post on Instagram A post shared by Fernanda Lima (@fernandalima)

Fernanda Lima emociona com homenagem ao pai falecido

A atriz e apresentadora Fernanda Lima compartilhou com os seguidores uma linda homenagem ao seu pai, Cleomar Lima, que morreu em 2020, vítima de Covid-19. Ela resgatou um clique antigo, onde mostra a semelhança entre os dois, e falou sobre a saudade que sente desde sua partida.

Em um longo texto emocionante, Fernanda recordou a data em que o pai faria aniversário. "Mais um dia 15 de fevereiro. Ontem tu faria 88 anos. Faltariam apenas 2 anos pra festa dos 90 que tu tanto sonhou. Na tua ausência, te conheço ainda mais. Teus sonhos, teus medos, as dores escondidas de um homem… me sinto ainda mais conectada com tua história", iniciou a artista.

Na sequência, a esposa de Rodrigo Hilbert contou que enxerga as qualidades do pai em cada um de seus filhos. "Tu ficou em nós, pai. Tem alguém que grita meu nome o dia inteiro pela casa, como tu; tem alguém bem competitivo no esporte como tu; tem um justiceiro como tu e tem alguenzinho que ia rebater tuas crenças te ensinando tudo sobre esse novo mundo", declarou.