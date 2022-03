Fernanda Gentil surge trabalhando na banheira e brinca com meme de Viih Tube: ''Tomo menos banho que vocês''

Apresentadora Fernanda Gentil se refrescou dentro de banheira enquanto trabalhava e divertiu a web ao citar meme de Viih Tube no BBB 21

A apresentadora Fernanda Gentil (35) decidiu trabalhar de um jeitinho bem diferente nesta terça-feira, 22!

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou registros em que aparece cumprindo agenda do dia se refrescando dentro da banheira. Fernanda Gentil ainda brincou com Viih Tube (21), que virou meme no BBB 21 por tomar poucos banhos no confinamento.

A global fez uma enquete nos Stories e, segundo ela, toma menos banho que a maioria das pessoas que a acompanham. A artista, que está fora das telinhas da TV Globo desde o fim do Zig Zag Arena, será garota-propaganda de um novo aplicativo criado pela emissora para o público infantil, o Giga Gloob.

"Bem focadinha lendo roteiro porque o leão do dia já chamou! E dentro da banheira sim, porque depois da enquete de ontem nos meus stories percebi que tomo menos banho que vocês. (@viihtube corre aqui)!", escreveu ela, esbanjando seu bom humor. "Bunjinha, Gentilmores, limpinhos, te amos!", disse ainda.

"Que mulher maravilhosa!", "Hahaha sexy sem ser vulgar!", "Maravilhosaaaa", "Que deusa", "A possibilidade de deixar cair isso na água é enorme!", comentaram os seguidores.

Fernanda Gentil carrega o filho nas costas após ele tomar vacina

Recentemente, Fernanda Gentil levou o filho, Gabriel (6) para tomar duas vacinas diferentes, e apareceu carregando o pequeno em suas costas em fotos no espelho pelas ruas do Rio de Janeiro.“Pinguinho tomou duas vacinas às 8:30h da manhã: mereceu ou não mereceu uma caroninha?”, brincou ela.

