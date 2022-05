Felipe Simas se derrete ao publicar clique romântico com a esposa, Mariana Ulhmann: ''A melhor das conquistas''

Felipe Simas fez uma linda declaração de amor para a esposa, Mariana Uhlmann ao publicar um clique encantador

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 18h41

Nesta quinta-feira, 19, Felipe Simas (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado da esposa, Mariana Uhlmann (30).

O ator publicou um clique onde ele aparece coladinho com a amada, enquanto eles curtiam um dia ensolarado, enquanto curtiam a natureza.

Na legenda, ele se derreteu pela esposa: "Em um mundo onde as grandes conquistas são celebradas, não tenho medo de valorizar os detalhes. As coisas do cotidiano me tem mais do que as coisas esporádicas."

"Não desvalorizo as medalhas, troféus, premiações… mas ser respeitado e amado por quem compartilha a vida com você é sem dúvidas a melhor das conquistas, ao meu ver. Não tenha medo de valorizar os detalhes. A qualidade mora nos detalhes, como diria um grande professor de teatro.", finalizou ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Casal lindo!", disse um. "Amo vocês", falou outro. "Bençãos para a família", escreveu um terceiro.

Mariana também não perdeu tempo e se declarou para o amado: "Meu amor!".

Confira a declaração que Felipe Simas fez ao publicar um clique romântico com Mariana Uhlmann: