Felipe Simas exibe momento romântico ao lado da esposa, Mariana Uhlmann e fãs elogiam: ''Casal abençoado!''

Felipe Simas exibiu um momento romântico com a amada, Mariana Uhlmann e celebrou seu casamento

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 14h02

Nesta quinta-feira, 17, Felipe Simas (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico ao lado da esposa, Mariana Uhlmann(30).

O ator publicou um clique onde ele aparece coladinho com a amada, enquanto eles faziam carinho um no outro, mostrando todo o amor que eles sentem.

Na legenda, Felipe falou com carinho de seu casamento: "Dentre todas as coisas pelas quais orei hoje quando acordei, a que mais tomou meu coração e tempo foi a oração pelo nosso casamento. O cuidado espiritual é extremamente necessário no dia a dia.".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Casal abençoado!", disse um. "Coisa mais linda do mundo!", escreveu outro. "Felicidades ao casal!", desejou um terceiro.

Comemoração em dose dupla!

Recentemente, Felipe usou suas redes sociais para celebrar uma data muito especial, o aniversário de sua mãe, Ana Sang e da filha, Maria (5).

"Aniversário a distância. Minha filha nasceu no mesmo dia da minha mãe. Minha mãe sempre disse que nós, seus filhos, fomos e somos seu melhor trabalho. Hoje entendo o que ela diz. Educar uma criança com amor, verdade, princípios não é tarefa fácil muito menos rápida", escreveu ele na ocasião.

Confira o momento romântico que Felipe Simas viveu com sua esposa, Mariana Uhlmann: