Felipe Prior se manifesta após condenação por estupro e faz apelo aos fãs

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão após acusação de estupro e diz: 'Tô aqui para falar que eu sou inocente'

Felipe Prior, ex-participante do Big Brother Brasil 20, se manifestou nas redes sociais pela primeira vez na tarde desta quarta-feira, 19, após ser condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por uma acusação de estupro.

Em seu perfil oficial no Instagram, ele compartilhou um vídeo afirmando que é inocente das acusações e agradeceu as mensagens de apoio que está recebendo de seus amigos e fãs através da internet. Além disso, Prior aproveitou o vídeo para pedir que seus fãs parem de enviar mensagens para as advogadas da mulher que o acusou.

"Tô aqui pra pedir para vocês pararem de mandar mensagens para as advogadas das que se dizem agredidas por mim. Essas mensagens atrapalham minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento é de maior exposição. Eu sei que vocês torcem por mim. Por favor, não mandem mensagens para as advogadas e as outras pessoas do caso."

"Eu preciso nesse momento da força e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens. Mas repito que parem, é o único apelo que tenho nesse momento é pedir para parar, não vai contribuir em nada isso tudo", acrescentou.



O ex-BBB aproveitou o vídeo para afirmar que é inocente. "Tô aqui para falar que eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso. Obrigado de coração. Um beijo para todo mundo", finalizou.

Confira o vídeo na íntegra:

A condenação

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por uma acusação de estupro. De acordo com o site UOL, a decisão foi dada pela juíza Eliana Cassales Tose Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo.

No entanto, ele ainda pode recorrer em liberdade porque a condenação foi feita em primeira instância. A acusação foi feita por uma mulher que diz que foi estuprada por ele no ano de 2014 após dizer que não queria manter relação com ele, mas ele insistiu.

"Ele se valeu da força física para praticar a violência, movimentou a vítima de maneira agressiva, segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que não queria manter relações sexuais", informou o texto da decisão. O caso corre em sigilo de justiça.

Defesa de Prior se pronuncia

A defesa do ex-BBB Felipe Prior emitiu uma nota oficial para informar que vai recorrer e que o cliente é inocente da acusação. "Através do presente comunicado, com pesar, mas profundo respeito, a Defesa de Felipe Antoniazzi Prior recebeu informações pelos meios de comunicação, da sentença de procedência da ação penal. A qual inclusive sequer foi publicada e se encontra em segredo de justiça. A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e sua Defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual", informaram em um trecho.