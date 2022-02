Felipe Dylon mostrou um momento bem 'gente como a gente' ao passear com seu cachorro em Ipanema segurando um rolo de papel higiênico

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 15h18

Felipe Dylon (34) mostrou que é bem gente como a gente!

Nesta terça-feira, 16, o cantor foi flagrado caminhando nas ruas de Ipanema na companhia de seu cachorro.

Entretanto, o que chamou atenção foi o rolo de papel higiênico que ele segurava para pegar as necessidades do animal, se mostrando super consciente com a limpeza das ruas.

Com roupas básicas e usando uma máscara de tecido, o artista curtiu o momento com seu pet e quase não percebeu a presença dos fotógrafos.

Confira alguns cliques de Felipe Dylon passeando com seu cachorro enquanto segurava um rolo de papel higiênico:

Felipe Dylon passeia com seu cachorro em Ipanema segurando um rolo de papel higiênico

Crédito: J/AGNEWS

Crédito: J/AGNEWS

Crédito: J/AGNEWS