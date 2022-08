Felipe Andreoli se declara ao comemorar 12 anos com Rafa Brites: "Quero mais"

O apresentador Felipe Andreoli comemorou os 12 anos ao lado de Rafa Brites com linda declaração nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 18h01

Felipe Andreoli (42) completou 12 anos ao lado de Rafa Brites (35) nesta terça-feira, 9, e prestou uma linda declaração para a esposa nas redes sociais. No Instagram, o apresentador do Globo Esporte SP compartilhou uma foto em que aparece sorridente com a amada e agradeceu por dividir a vida com ela.

"12 anos juntos. Essa é umas das nossas fotos que mais gosto. Por vários motivos. Primeiro pela sua risada gostosa, solta, real. Eu vejo e ouço ela praticamente todos os dias. Sempre faz parte das melhores partes do dia. Segundo pelo jeito que to te olhando. Com paixão, com amor, com desejo, te achando a gata das gatas", começou ele.

Andreoli também falou sobre eles sonharem os sonhos um do outro. "E como eu te disse ontem, todos esses sentimentos e sensações só cresceram e são maiores a cada dia que passa. Que privilégio isso. O terceiro é o cenário: nosso sítio. Um sonho que era seu e eu quis sonhar juntos. Realizamos. Ela também sempre sonha meus sonhos. E assim a gente segue se amando", acrescentou.

O apresentador finalizou a publicação se declarando para Rafa. "Do flerte no Face pra 4 cachorros, 2 filhos, muito amor e história pra contar. E pra viver. Quero mais. Pra ontem. Pra já. Pra sempre. Te amo @rafabrites", completou ele. Felipe e Rafa, vale dizer, são pais de Rocco (5) e Leon (5 meses).

