Fe Paes Leme relembra encontro Rihanna em banheiro: "Amizade sincera"

Fã de Rihanna, Fe Paes Leme contou como conheceu a cantora em um banheiro durante a Copa do Mundo

Fe Paes Leme (39) é fã assumida de Rihanna (34)! Com a aproximação da apresentação da cantora no intervalo do SuperBowl depois de um longo hiato em sua carreira, a apresentadora do 'Quem Pode, Pod' usou as redes sociais nesta terça-feira, 07, para relembrar de seu encontro inusitado com a estrela durante a Copa do Mundo de 2014.

“E esse surto que vai ser o Super Bowl com a Rihanna essa semana? Vocês assistem só por causa do show ou vocês gostam do campeonato?”, Fe puxou o assunto e logo depois iniciou o relato. A apresentadora evidenciou que já contou como conheceu a cantora outras vezes, mas a história de quando “Fez xixi com a Rihanna" é tão boa que deveria ser contada outra vez.

Acompanhada de Fiorella Mattheis (34) para assistir a um jogo, Fe foi ao banheiro e encontrou a cantora por lá: “Estava no Maracanã, final da Copa do Mundo, a gente estava no mesmo camarote. Eu fui ao banheiro e vi ela e a amiga dela saindo”, e continuou: “Quando entrei, vi uma bituca de um cigarrinho de artista na privada. Eu pensei, 'filha da mãe, tá fumando no banheiro.”, e explicou que saiu.

Mais tarde, Fe foi ao banheiro novamente e interagiu com Rihanna: “Antes de dar o intervalo fui para a fila do banheiro, não ia fazer xixi, ia fumar um cigarrinho, ela veio e eu falei: ‘você vai fazer xixi ou vai fumar?’. Ela disse que iria fazer xixi e eu deixei ir na frente. Aí ela foi muito maneira, ela abriu a porta e falou, 'agora eu vou fumar, pode vir.'”, contou animada: “Ousadia e alegria na fila do banheiro”, brincou.

Por fim, Fe, que tem um registro do encontro, agradeceu que estava acompanhada de Fiorella para testemunhar o ocorrido e rasgou elogios para a intérprete de sucessos como 'Diamond' e 'Love on the brain', contando que conversaram por um breve momento: “Tivemos uma amizade sincera por alguns minutos.”, finalizou.

Fe Paes Leme faz questionamento na internet e recebe respostas afiadas

Fe Paes Leme foi duramente criticada após fazer um questionamento na internet. No fim do mês a apresentadora tuitou: “Sério que vocês tão reclamando que janeiro não acaba? Janeiro?”, e recebeu algumas respostas inconformadas dos fãs.

"Como deve ser bom não precisar urgente do 5°dia útil né. Não é uma crítica, é um sonho, te amo Fepa", “Sim, Fê, somos trabalhadores CLT ganhando um salário que ainda não caiu!", responderam algumas seguidoras afiadas que não curtiram a descrença de Fe.