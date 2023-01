Fe Paes Leme faz questionamento na internet e recebe respostas afiadas

Atriz Fe Paes Leme foi ao Twitter para entender o porquê de algumas pessoas estarem reclamando e foi respondida

A apresentadora do podcast 'Quem Pode Pod',Fernanda Paes Leme, recebeu umas respostas bem sinceras ao questionar porque as pessoas reclamavam do mês de janeiro estar demorando para passar.

Sem entender, ela perguntou: “Sério que vocês tão reclamando que janeiro não acaba? Janeiro?”. Pouco tempo depois ela foi respondida com diversos argumentos.

"Como deve ser bom não precisar urgente do 5°dia útil né. Não é uma crítica, é um sonho, te amo Fepa", suavizou uma."Sim, Fê, somos trabalhadores CLT ganhando um salário que ainda não caiu!", argumento outra.

Outro fã falou sobre diversos eventos que já aconteceram somente nesses 31 dias de 2023. "Posse presidencial, ato golpista, Shakira fazendo exposed, Flowers da Miley, BBB23, revelação da situação dos Yanomami. Parece que janeiro foi um semestre...", pontuou um seguidor.

Humilde, a atriz agradeceu a explicação e deu apoio para que cheguemos logo em fevereiro. “Super entendi a explicação. Faz sentido. Obrigada! Tá acabando!”, descreveu.

Confira tweet de Fernanda Paes Leme: