A Fazenda 15: Por que Jenny Miranda não deixou o reality após tocar o sino?

Jenny Miranda surpreendeu os participantes de A Fazenda 15 nesta segunda-feira, 9

Jenny Miranda pegou os participantes de A Fazenda 15 de surpresa nesta segunda-feira, 9, ao tocar o sino para desistir do reality. No entanto, a mãe de Bia Miranda ainda não deixou o programa. Entenda a seguir o que aconteceu.

Nas redes sociais, a equipe de Jenny Miranda explicou que a peoa bateu o sino errado. Ela usou o sino da porta de entrada da sede de A Fazenda, quando o sino para desistência fica localizado dentro da oficina, o que tornaria a desistência nula.

"Jennynha não saiu do programa. Após um momento de instabilidade emocional, a nossa mais tocou o sino da porta da sede. Porém, o sino da desistência se localiza dentro da oficina, o que torna a desistência nula", explicou a equipe.

Depois disso, a equipe da peoa compartilhou vídeos ao lado de outros participantes da edição. O ex-BBB Cezar Black conversou com Jenny para entender o que estava acontecendo e Lily Nobre, filha de Adriana Bombom, a acalmou e convenceu a continuar no reality rural.

Na manhã desta terça-feira, 9, a equipe de Jenny compartilhou vídeos dela cuidando do espaço dos animais e recebendo uma punição. A peoa precisou tomar banho com água gelada por ter colocado o biquíni na área reservada.

Ainda nesta segunda, o marido de Jenny, o dermatologista Fábio Gontijo usou as redes sociais para comentar uma situação com Bia Miranda. "Eu desisto. Você combina com a pessoa ontem de não atacar mais a mãe dela, por que se não, eu vou ter que vir aqui defender e vai ficar esse bolo e nunca vai resolver a história", começou.

"Não deu nem 24 horas e a pessoa descumpre o combinado. Deixa a sua mãe jogar, mano! Deixa a sua mãe jogar em paz. Se ela quer desistir, tocar o sino, deixa! Se ela está triste, deixa! Aí na primeira oportunidade, vai lá fazer comentário no Twitter para avacalhar o jogo da mãe dela. Está querendo me provocar, só pode."

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DA EQUIPE DE JENNY MIRANDA, DE A FAZENDA, NO INSTAGRAM: