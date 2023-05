Fátima Bernardes revela situação desagradável em namoro: ‘Não esperava’

Apresentadora Fátima Bernardes expõe detalhes desagradáveis em relacionamento com Túlio Gadêlha

Nesta quarta-feira, 3, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes (60) aproveitou para fazer um desabafo para lá de sincero sobre seu relacionamento com o deputado federal Túlio Gadêlha. Durante uma entrevista para o programa Alma de Cozinheira, que ainda vai ao ar, a famosa lamentou a exposição inesperada no começo do namoro.

Juntos desde o final de 2017, a jornalista contou que a primeira vez que os dois foram flagrados juntos em público foi durante o primeiro encontro que tiveram, quando nem namoravam ainda. O NaTelinha adiantou um pouco da conversa que a jornalista teve com o programa do GNT.

“Não esperava. A gente conversava pelo telefone e mensagens há 40 e poucos dias e aquele dia foi o encontro para entender o que estava acontecendo. Virou namoro no dia seguinte”, revelou a jornalista, contando que não queria a exposição tão cedo no relacionamento.

Túlio foi o primeiro namorado que Fátima assumiu após o fim do casamento com o jornalista William Bonner, em 2016. Os dois comunicadores são pais de três filhos: os trigêmeos Vinicius, Beatriz e Laura Bonemer. Recentemente, a famosa se derreteu pela mudança visual feita pelo amado, que cortou os longos cabelos e apostou nas madeixas mais curtas.

Filha de Fátima Bernardes mostra a mãe dirigindo

Recentemente, Bia Bonemer publicou nas redes sociais uma selfie ao lado da mãe, a apresentadora Fátima Bernardes, e a semelhança entre as duas chamou a atenção dos internautas. Durante uma viagem de mãe e filha pelo estado de Pernambuco, terra natal do deputado federal Túlio Gadêlha (35), namorado da apresentadora, as duas aparecem dentro do carro, curtindo o passeio. O clique, publicado nos stories do perfil de Bia, mostra a dupla de óculos escuros, enquanto Fátima usava um vestido de alcinha, a trigêmea apostou na parte de cima de um biquíni à mostra.