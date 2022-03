Fátima Bernardes publica vídeo romântico e se declara para o namorado: ''A vida é boa com você''

A apresentadora Fátima Bernardes relembra momentos especiais e se declara para o namorado, Túlio Gadêlha

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 13h20

Fátima Bernardes (59) acordou romântica nesta terça-feira, 22! A apresentadora compartilhou um lindo vídeo com o namorado, Túlio Gadêlha (34), e se declarou.

No feed, a artista usou 'A Vida É Boa Com Você', de Bryan Behr, como trilha sonora de uma montagem relembrando vários momentos vividos entre o casal em diferentes lugares do mundo.

"A vida é boa com você. É isso", escreveu ela na legenda da publicação.

Logo os fãs dos pombinhos lotaram os comentários. "Que coisa linda", "É tanta fofura", "Que lindoooos, é muito bom acompanhar esse amor", "Vcs me inspiram muito", disseram.

Recentemente, Fátima Bernardes recordou cliques ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, visitando os pontos turísticos de Recife e Olinda.

