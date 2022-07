Fátima Bernardes publica foto carinhosa com as filhas e encanta a web

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou o aniversário de uma amiga da família na companhia das filhas, Beatriz e Laura

Fátima Bernardes (59) encantou os seus seguidores neste sábado, 30, ao compartilhar um registro com as filhas, Beatriz e Laura.

O trio curtiu o aniversário de uma amiga da família juntinhas e aproveitou a oportunidade para registrar o momento.

Na imagem, as mulheres aparecem sorridentes em frente a mesa do bolo. A mãe da apresentadora também curtiu a festa.

"As minhas filhas. As filhas da minha irmã. E a nossa mãe com suas filhas e netas. Todas felizes por estarmos juntas no aniversário da @thaisgenisson", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da família rasgaram elogios. "Que lindas", "Os sorrisos todos iguais", "Que foto linda!!! Família é tudo", disseram nos comentários.

Fátima Bernardes fala sobre o The Voice Brasil

Fora do Encontro há menos de um mês, Fátima Bernardes se prepara para assumir o comando do The Voice Brasil nos próximos meses. No Roda Viva, ela falou de sua preocupação com o novo desafio.

“É uma preocupação, é claro que tenho a ilusão, o desejo de dar uma assinatura a um programa que já tem um formato definido. Esse programa tem que dar certo, não pode dar errado, o Encontro até podia, mas agora não pode dar errado”, disse ela, e completou: “Ao mesmo tempo que é um pensamneto, eu fico com vontade de começar logo. Será que eu vou me comportar como eu em casa? Eu acho quando as pessoas cantam,e as cadeiras não viram. Qual grau de distanciamento eu vou ter? Vai ser uma experiência muito nova. Tomara que dê certo”, disse ela.

