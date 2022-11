Fátima Bernardes muda sobrenome para Gomes no Instagram: "casou?"

Apresentadora Fátima Bernardes explicou porque mudou o sobrenome em sua conta do Instagram

A apresentadora Fátima Bernardes confundiu os seguidores ao mudar o conhecido sobrenome "Bernardes" em sua biografia do Instagram. Fãs começaram a especular se ela teria se casado.

No perfil da jornalista, com quase 13 milhões de seguidores, o nome passou a ser "Fátima Gomes". Ela explicou ao jornal 'O Globo' o motivo da troca.

Fátima teria associado sua conta no Instagram com o Facebook, onde usa o sobrenome Gomes. A troca não passou de um erro inocente.

No entanto, não foi estranho o público se perguntar se ela teria se casado. A ex-apresentadora do 'Encontro' namora o deputado federal Túlio Gadêlha desde 2017, mas ainda nãos se sabe se há planos para oficializar a união.

Ela ainda mantém relacionamento amigável com o ex-marido William Bonner e já se encontrou com ele e com a esposa Natasha Dantas durante passeios. Bernardes e Bonner são pais dos trigêmeos Laura, Beatriz e Vinícius.

Atualmente a apresentadora enfrenta um novo desafio ao estar a frente do programa musical 'The Voice Brasil' da TV Globo e divide opiniões sobre a atuação.

Confira a mudança no perfil de Fátima Bernardes: