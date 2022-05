Fátima Bernardes mostra encontro 'meteórico' com o namorado

Apresentadora Fátima Bernardes registrou encontro rápido com Túlio Gadêlha e esbanjou amor

CARAS Digital Publicado em 15/05/2022, às 08h52

A apresentadora Fátima Bernardes (59) mostrou mais um momento aproveitando com o namorado!

Neste sábado, 14, a jornalista global compartilhou uma selfie com Túlio Gadêlha (34) no Paço do Frevo em Recife e falou sobre ter ido ao local encontrar o amado.

"Mesmo quando a passagem por Recife é meteórica, a gente traz boas recordações. #cadaminutoimporta", disse ela sobre aproveitar ao máximo com o companheiro.

Nos comentários, os internautas admiraram o casal apaixonado. "Coisa mais linda, vocês", falaram. "Lindos", escreveram outros.

Ainda recentemente, Fátima Bernardes comentou sobre como mantém o relacionamento à distância com Túlio Gadêlha.

Fátima Bernardes compartilha selfie de encontro com o namorado; confira: