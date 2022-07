Fátima Bernardes faz flagra fofo dos pais se divertindo juntos: ''Voltaram a montar quebra-cabeças''

Fátima Bernardes fez uma sequência de fotos encantadoras dos pais se divertindo juntos e se derreteu pela cena na web

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 12h30

Neste domingo, 31, Fátima Bernardes (59) flagrou uma cena encantadora dos pais se divertindo juntos e se derreteu por eles na web.

A apresentadora tirou uma sequência de fotos onde seus pais montavam um quebra-cabeça juntos e reuniu todas elas em um vídeo ao som da canção Memories, do Maroon 5, em uma versão instrumental.

Na legenda, ela não se aguentou e se derreteu pelos familiares escrevendo: "Sinal de que ela está melhor: os dois voltaram a montar quebra-cabeças. Tão distraídos que nem me notaram fotografando. Ah…e pra quem estranhou o tabuleiro do alumínio, eles gostam de separar as peças por cores nesse tabuleiro."

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "Lindo de se ver! Que Deus os abençoe!", escreveu outro. "Oh que fofos!", falou ainda um terceiro.

Confira o flagra fofo que Fátima Bernardes fez dos pais se divertindo juntos:

Fátima Bernardes publica foto carinhosa com as filhas

Recentemente, Fátima Bernardes encantou seus seguidores ao compartilhar um registro com as filhas, Beatriz e Laura.

O trio curtiu o aniversário de uma amiga da família e aproveitou a oportunidade para registrar o momento, publicando uma foto onde as mulheres presentes no evento aparecem sorridentes em frente a mesa do bolo.

"As minhas filhas. As filhas da minha irmã. E a nossa mãe com suas filhas e netas. Todas felizes por estarmos juntas no aniversário da @thaisgenisson", escreveu ela na legenda do post em questão.

