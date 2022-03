Fátima Bernardes fala sobre primeira turnê de Juliette: ''Que seja feliz''

A apresentadora Fátima Bernardes postou fotos com Juliette Freire e desejou sucesso na primeira turnê da ex-BBB

Publicado em 23/03/2022

Fátima Bernardes(59) publicou nas redes sociais algumas fotos ao lado de Juliette Freire (32).

A campeã do BBB 21 participou do programa Encontro desta quarta-feira, 23, e ao compartilhar os cliques dos bastidores em seu perfil no Instagram, a apresentadora desejou sucesso na primeira turnê da cantora.

"@juliette vai começar um novo #caminho. Estreia nesse sábado, no Rio de Janeiro, sua primeira turnê como cantora. Uma conquista que ela diz nunca ter nem ousado sonhar. Que seja feliz", disse a jornalista na publicação.

No Encontro, Juliette falou sobre a estreia da turnê 'Caminho', que acontecerá no próximo sábado, 26, no Rio de Janeiro. Além disso, ela também cantou a música 'Bença' e cantar 'Por Supuesto', sucesso de Marina Sena (25).

Confira os cliques de Fátima ao lado de Juliette: