Fátima Bernardes desabafa sobre dificuldade com o namorado: 'Menos'

Relembrando fotos com Túlio Gadêlha, Fátima Bernardes desabafa sobre situação que está encarando no relacionamento nos últimos tempos

A apresentadora Fátima Bernardes escreveu uma declaração para o namorado, o político Túlio Gadêlha, com um pouco de desabafo. Nesta quinta-feira, 11, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou alguns registros com o amado em momentos especiais.

Juntinhos, eles apareceram radiantes curtindo a companhia um do outro e foi então que a jornalista contou que, nos últimos tempos, eles estão se encontrando menos por conta do trabalho. Com um canal no YouTube e outros projetos, a comunicadora tem uma vida agitada e Túlio Gadêlha também, já que ele segue no meio da política como deputado.

"O #TBT de hoje é todo dele que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre deixa a gente estar juntos. Mas o que é missão, não se discute", desabafou sobre a circunstância.

Mas, mostrou-se conformada: "O objetivo de sempre corrermos atrás do melhor pra nós e pros outros é mais um dos motivos pra compartilharmos a vida. E como diz a música de Geraldo Azevedo, “ o olho de Deus é mágico, espanta tudo que é trágico, mas só chora por amor”. Que tenhamos muito motivos pra sorrir, como nessas fotos".

No Dia dos Namorados deste ano, a comunicadora já havia falado sobre a distância que estão enfrentando. Ela então lamentou sobre não passarem a data juntinhos.

É bom lembrar que, Fátima Bernardes, de 61 anos, e Túlio Gadêlha, de 36, assumiram publicamente o namoro em 2017, e, desde então, a ex-âncora do Jornal Nacional faz questão de viver o romance sem preconceitos e já rebateu os julgamentos por conta da diferença de idade entre eles.

Fátima Bernardes revela motivo de sua saída do Jornal Nacional

Em 2011, a apresentadora Fátima Bernardes resolveu deixar a bancada do Jornal Nacional e surpreendeu não apenas os telespectadores com a sua decisão, mas também a sua família. Durante sua participação no podcast PodPah, a jornalista relembrou o momento marcante de sua carreira.

A comunicadora, que acabou de lançar no YouTube o seu canal, contou que a decisão aconteceu quando estava ainda muito feliz com o cargo. A ex-esposa e ex-companheira de trabalho de William Bonner então comentou que é seu jeito "pular fora" antes de ficar descontete com algo. A famosa então explicou melhor o que pensou na época.

"Sempre procuro pular fora antes de estar nesse lugar. Então quando eu olho pra mim e falo: 'Fátima, você daqui cinco anos gostaria de estar fazendo isso? Não', então vamo mudar agora, desde o Jornal Nacional, eu tava muito feliz fazendo Jornal Nacional, mas quando eu olhava pra frente: 'Fátima, daqui cinco anos, dez', porque aí se você não faz a mudança às vezes vai ser tarde", falou como pensa. Saiba mais o que ela revelou aqui.