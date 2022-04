Fátima Bernardes curte dia no shopping ao lado de Túlio Gadêlha, Bia Bonemer e seus pais

A jornalista aproveitou o dia de descanso ao lado da família em shopping no Rio de Janeiro

O domingo foi de descanso para Fátima Bernardes (59) e família! A jornalista foi clicada curtindo um passeio em shopping no Rio de Janeiro.

Ao lado do namorado, Túlio Gadêlha (34), sua filha Bia Bonemer (24) e seus pais, Eunice e Amâncio, Fátima aproveitou a tarde na zona oeste do Rio de Janeiro.

A apresentadora que está prestes a estrear no The Voice, almoçou ao lado da família no shopping Barra da Tijuca Village.

Ainda neste fim de semana, Fátima posou com o namorado, Túlio, acompanhando os desfiles das escolas de samba na Globo.

