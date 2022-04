Fátima Bernardes comemora 'Dia internacional da Dança': "Me ajuda a levar a vida"

A apresentadora Fátima Bernardes relembrou alguns vídeos dançando e falou sobre o seu amor pela dança

Fátima Bernardes(59) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para comemorar o Dia Internacional da Dança.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do programa Encontro compartilhou um vídeo em que aparece dançando e confessou que não vê a hora de voltar a fazer o que ama.

"No dia internacional da dança, uma saudade das aulas e espetáculos. Que meu ombro permita que eu retorne no segundo semestre. Dançar me ajuda a levar a vida, a organizar os pensamentos, a ser mais feliz. Viva a dança!", escreveu ela na publicação.

Os seguidores elogiaram a apresentadora. "Que linda. Você sempre arrasa", disse uma internauta. "Você devia participar da Dança dos Famosos", afirmou outra. "Você nasceu para os palcos. Quanto talento", comentou mais uma.

Encontro com as comadres

Fátima Bernardes se encontrou com as comadres do BBB 22, Jessilane Alves (26), Natália Deodato (22) e Linn da Quebrada (31), durante a gravação do seu programa. A apresentadora registrou o momento e publicou um clique em suas redes sociais, onde aparece ao lado das três, enquanto 'fofocavam' no sofá do estúdio.

