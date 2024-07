Fãs reagem após Sandy resgatar foto de 2006: "Não envelhece"

Em dia de TBT, cantora Sandy arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto que tirou em 2006

A cantora Sandy agitou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 11, ao compartilhar uma foto antiga. Ela aproveitou o dia de TBT para recordar um clique que fez em 2006.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a irmã de Junior Lima aparece bem novinha, com os fios longos e ruivo, e usando um vestido e um tênis. "#tbt de 2006… Direto do túnel do tempo, numa ruivice lânguida e passageira (e cheia de colágeno)… E aí, como vocês estão, minha gente?", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente encheram a postagem de elogios. "Ai, tão linda! Época em que eu ia no cabeleireiro fazer o 'corte da Sandy'", disse uma seguidora. "Se não avisasse que era TBT ninguém ia saber, pois está igualzinha! Sempre maravilhosa", escreveu outra. "Você não mudou nada", afirmou uma fã. "Sandy, mulher, deixou o cabelo crescer? A diva não envelhece, sempre linda", falou mais uma.

Confira:

Sandy fala sobre sua decisão de se afastar dos palcos

Depois de rodar o país com sua turnê e até fazer shows internacionais, Sandy anunciou recentemente sua decisão de se afastar dos palcos por tempo indeterminado. Em suas redes sociais, a cantora tranquilizou os seguidores ao revelar os motivos que a levaram a tomar essa decisão e destacou que está em busca de "novos caminhos" em sua carreira.

"Vejo que esse final de outono vai ecoar nas minhas memórias afetivas. Vou me lembrar com muito carinho dessas duas últimas noites repletas de amor e propósito em ajudar ao próximo. Que jeito especial de concluir mais um ciclo desta jornada, São Paulo! A todos os meus fãs, MUITO obrigada por tanto carinho e por sempre acolherem e apoiarem minhas decisões...", disse a artista, que estrelou o filme 'Evidências do Amor' recentemente. Confira a publicação completa!