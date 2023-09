Famosos se despedem do maquiador Rico Tavares em velório

O maquiador Rico Tavares faleceu aos 46 anos, na última sexta-feira, 15, três semanas após ser atropelado

O maquiador Rico Tavares, que faleceu na última sexta-feira, 15, foi velado no Memorial Campo da Paz, em Niterói, na região metropolitana no Rio de Janeiro, neste sábado, 16.

Vários famosos como Danni Suzuki, Leticia Spiller, Regina Casé, Paula Burlamaqui, entre outros, fizeram questão de se despedir do amigo. Suzuki, que enviou uma coroa de flores para a despedida do amigo, também ajudou a consolar a mãe do profissional, que estava bastante abalada.

Danni Suzuki no velório de Rico Tavares - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Danni Suzuki com a mãe de Rico - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Regina Casé - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Leticia Spiller - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Paula Burlamaqui - Foto: Victor Chapetta/AgNews

Danni envia coroa de flores - Foto: Victor Chapetta/AgNews

A morte de Rico

Ricardo Luiz Milane Tavares, mais conhecido como Rico Tavares, morreu nesta última sexta-feira, 15, aos 46 anos. A notícia foi confirmada pelo G1. O maquiador estava internado há três semanas após ser atropelado.

O profissional desapareceu no dia 22 de agosto e foi encontrado dias depois, quando foi descoberto que ele foi atropelado na mesma noite em que amigos perceberam seu sumiço. Assim que foi encontrado, foi enviado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Após realizar exames, ele foi diagnosticado com um edema cerebral e fraturas pelo corpo. No final de agosto, o maquiador chegou a sofrer uma parada cardíaca, mas foi reanimado pleos médicos.

Segundo o hospital, Rico sofreu uma parada cardíaca por volta das 17h de quinta-feira, 14, e foi reanimado. Na madrugada de sexta-feira, 16, ele teve outra parada cardíaca e faleceu à 1h55. O paciente estava em coma e respirava com a ajuda de aparelhos. A causa da morte dele foi falência múltipla de órgãos.

Danni Suzuki chora ao falar da morte do maquiador Rico Tavares

A atriz Danni Suzuki apareceu nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 15, para falar pela primeira vez sobre a morte do maquiador Rico Tavares. "Queridos amigos e pessoas queridas, o Ricardinho partiu essa madrugada. Só agora eu consegui tirar o pijama e tomar um chuveirada. Eu tenho total compreensão da situação do Ricardinho e todo conforto de Deus pra entender esse momento", começou.

"A única certeza, na verdade, que a gente tem na nossa vida é que todos nós uma hora vamos partir, mas quando chega esse momento é muito difícil a gente lidar com a saudade. Essa saudade não tem fim, mas eu não queria deixar de agradecer profundamente aqui a todas as pessoas e amigos queridos que desde o início estão rezando por ele, porque isso é muito importante pra fortalecer a gente, todas as pessoas que amam ele", disse em outro trecho. Veja o desabafo completo!